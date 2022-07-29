В МВД Башкирии прокомментировали задержание замминистра Андрея Москвитина

Стало известно, что заместитель министра МВД Андрей Москвитин был задержан в рамках оперативного сопровождения уголовного дела.
Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, все имеющие сведения ведомство в установлено порядке были переданы в Главное управление собственной безопасности МВД России.
Подчеркивается, что в связи с данным уголовным делом другие сотрудники МВД по Башкирии задержаны не были.
Напомним, что информация о задержании Андрея Москвитина появилась сегодня спустя несколько часов после того, как СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали об обысках в кабинете замминистра.