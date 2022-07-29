Суд Уфы отправил под домашний арест женщину, которая насмерть сбила мать с сыном

В Уфе Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для 28-летней девушке, которая накануне насмерть сбила 39-летнюю женщину и ее 4-летнего сына. Как сообщает пресс-служба суда, до 27 сентября этого года девушка проведет под домашним арестом, постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Известно, что в отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 5, статьи 264 УК РФ.
Так, по предварительным данным, днем 27 июля девушка будучи за рулем автомобилем «Nissan Juke» на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры сбила двух пешеходов. В результате ДТП погибли 39-летняя женщина и 4-летний ребенок. Ранее сообщалось, что в момент совершения ДТП 28-летняя уфимка могла отвлечься на кормление своего ребенка, «а после удара перепутала педали, нажав на газ».