Суд Уфы отправил под домашний арест женщину, которая насмерть сбила мать с сыном

В Уфе Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для 28-летней девушке, которая накануне насмерть сбила 39-летнюю женщину и ее 4-летнего сына. Как сообщает пресс-служба суда, до 27 сентября этого года девушка проведет под домашним арестом, постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.