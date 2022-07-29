Специалист рассказала, как безопасно достать насекомое из уха

Специалист рассказала, как безопасно достать насекомое из уха
Специалист рассказала, как безопасно достать насекомое из уха
Вчера, 19:40ОбществоФото: piqsels.com
Заведующая детским лор-отделением ЦКБ Управделами Президента РФ Тамара Дворникова пояснила, что извлечь насекомое из уха можно с помощью растительного масла или борного спирта.

По словам врача, если насекомое забралось в ухо, сначала нужно попробовать сделать так, чтобы оно выползло самостоятельно — для этого необходимо пошевелить ухо рукой. Если же данный прием не сработает, тогда необходимо закапать внутрь уха пару капель растительного масла или борного спирта, пишет Pravda.Ru со ссылкой на телеканал «Москва 24».

Дворникова пояснила, что в этом случае насекомому станет сложно дышать, и оно постарается поскорее выбраться наружу. Однако иногда может произойти так, что после этой процедуры насекомое не вылезет. В этом случае врач посоветовала дождаться, пока оно погибнет, а затем осторожно извлечь, промыв ухо теплой водой из спринцовки или шприца без иголки. При этом ни в коем случае нельзя использовать зубочистку, спичку, пинцет или ватную палочку, так есть риск повредить барабанную перепонку, подчеркнула специалист.

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