С 15 августа будет увеличено количество авиарейсов из Уфы в Дубай

С 15 августа будет увеличено количество авиарейсов из Уфы в Дубай
С 15 августа будет увеличено количество авиарейсов из Уфы в Дубай
Вчера, 17:56ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Речь идет о рейсах авиакомпании Flydubai, сообщает пресс-служба аэропорта Уфы.

С 15 августа авиакомпания Flydubai увеличит количество авиарейсов из Уфы в Дубай до трех вылетов неделю — по понедельникам, средам, субботам.

Как уточняет пресс-служба столичного аэропорта, полеты будут проводить на лайнере Boeing 737-800.

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