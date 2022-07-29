РЭО: Пыль, опилки и кора станут сырьем строительных заводов

РЭО: Пыль, опилки и кора станут сырьем строительных заводов
РЭО: Пыль, опилки и кора станут сырьем строительных заводов
Вчера, 14:33ОбществоФото: reo.ru
Правительство РФ рассмотрит проект внедрения отраслевой программы о применении вторсырья на промышленных предприятиях, который разрабатывался при участии Российского экологического оператора (РЭО).

Это одна из четырех программ, которые поручила разработать вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

В рамках программы будет составлен список самых перспективных для использования вторичных ресурсов и сырья, которые образуются на предприятиях металлургической промышленности. Например, шлаки цветного и черного металла можно использовать в производстве цемента, щебня, песка, фосфорных удобрений и не только. Щебень, песок и готовые щебеночно-песчаные смеси применяются для дорожного строительства, передает newsnn.ru.

Судя по опыту других стран, в переработку можно вовлечь 97 — 100% металлургических отходов. Об заявил глава РЭО Денис Буцаев.

«Данная отраслевая программа позволит создать необходимые условия для роста ресурсной эффективности промышленности, сокращения объемов образования и размещения отходов на полигонах», — отметил он.

Большая группа востребованных стройматериалов производится из пыли, опилок, стружки, древесной муки, коры и других растительных отходов. К отходам легкой промышленности относятся пух циклонный, орешек и пух трепальный, подметь, путанка, концы пряжи и другое, что можно использовать при производстве технической ваты, товаров народного потребления и так далее.

Программа предусматривает совершенствование законодательства, создание инфраструктуры вовлечения вторсырья в экономический оборот, развитие этого рынка и формирование правил его регулирования. В числе прочего в рамках программы планируется обеспечить научно-техническое развитие сферы обращения с вторичными ресурсами и вторичным сырьем в промышленности.

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