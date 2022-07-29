Правительство РФ выделит 45,5 млрд рублей на реализацию программ льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что российское правительство дополнительно направит 45,5 миллиардов рублей с целью выполнения программ льготной ипотеки.

Он отметил, что средства будут направлены на реализацию трех ипотечных программ – льготной, семейной и дальневосточной. Об этом пишет RT. Он отмечает, что правительство регулярно поддерживает льготную ипотеку.

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