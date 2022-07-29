Правительство РФ выделит 45,5 млрд рублей на реализацию программ льготной ипотеки

Правительство РФ выделит 45,5 млрд рублей на реализацию программ льготной ипотеки
Правительство РФ выделит 45,5 млрд рублей на реализацию программ льготной ипотеки
Вчера, 15:02ОбществоФото: pixabay.com
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что российское правительство дополнительно направит 45,5 миллиардов рублей с целью выполнения программ льготной ипотеки.

Он отметил, что средства будут направлены на реализацию трех ипотечных программ – льготной, семейной и дальневосточной. Об этом пишет RT.

Он отмечает, что правительство регулярно поддерживает льготную ипотеку.

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