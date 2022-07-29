Новая школа разгрузит учебные заведения Учалов

— Кандидатуры есть практически по всем предметам. Мы, конечно же, очень рады, что у нас будет такая школа. Хотя в последние годы в школах города и района проводится большая работа по поэтапной ликвидации второй смены, тем не менее, вопрос остается открытым. Если в сельских населенных пунктах ситуация стабильная, то во всех городских школах без второй смены не обходится. Имеющиеся возможности по оптимальному использованию своих помещений школы уже исчерпали. Где можно, мы открыли дополнительные классы. Например, три новых класса на 75 обучающихся появились несколько лет назад в лицее № 1 в рамках проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В позапрошлом году в Сафаровской школе было организовано 80 дополнительных ученических мест.