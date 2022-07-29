Минсельхоз: продовольственный рынок России хорошо обеспечен

У Минсельхоза нет планов разрешать параллельный импорт продовольствия. При этом будут сохранены квоты и экспортные пошлины в рамках сотрудничества с зарубежными партнерами. Такое заявление сделал Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, в ходе выставки “Всероссийский день поля – 2022”.

Патрушев подчеркнул: квоты и пошлины доказали, что являются эффективными. За счет них удалось исключить дефицит социально значимых товаров и избежать резких скачков цен. При этом, если потребуется, Минсельхоз РФ готов корректировать регулирование, сообщает iz.ru. Так, перевод расчета пошлины с долларов на рубли дал возможность сократить ее размер практически на 40%. Как считает Дмитрий Патрушев, в данный момент этот механизм настроен оптимально и помогает аграриям сохранять производство достаточно рентабельным. Вместе с тем глава Минсельхоза подчеркнул: у России – важнейшая роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Страна готова полностью использовать свой потенциал по экспорту и поставлять качественный товар на мировой рынок. С начала года рост экспорта составил 20%. По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, в агросезоне 2021-2022 Россия сохранила лидерские позиции в экспорте пшеницы. Объем составил 30,7 млн тонн. В новом сельскохозяйственном году эти позиции удастся удержать, так как в стране ожидается один из лучших в истории урожай. При этом экспортеры соглашаются: отмена вывозной пошлины на зерно недопустима - она дает возможность стабилизировать внутренний рынок в комфортном ценовом диапазоне. А стабильный рынок позволяет экспортировать излишки. Министр сельского хозяйства также подчеркнул: параллельный импорт требуется для организации поставки такой продукции, которую нельзя заменить внутри России. В продовольственном сегменте незаменимых единиц нет. Патрушев заметил, что, во-первых, случаи ухода с российского рынка иностранных компаний носят единичный характер. Во-вторых, их уход открывает новые перспективы для российских брендов, которые точно ничем не уступают. Как заметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, оптовые цены на свинину в РФ сохраняются приблизительно на уровне 2015 года. Что касается потребительских цен, они за семь лет выросли в среднем на 10-13%. Подорожание куриного мяса заметно ниже, в сравнении с продовольственной инфляцией, которая составила порядка 50% за это время. Вместе с тем импортозамещение буквально всего не требуется. Юшин сообщил, что сейчас поставки многих нужных компонентов сырья продолжают десятки стран и тысячи предприятий на всех континентах. Безусловно, отмечает эксперт, есть трудности с поставками определенных видов оборудования, запчастей, деталей, сложных приборов, агрегатов и узлов управления. Кроме того, какие-то отдельные специалисты отказываются ехать обслуживать оборудование. Однако это все обычно решение частных предприятий и лиц, которые принимают в силу разных причин, добавил он. Параллельный импорт продуктов не имеет смысла – нет позиции, которую нельзя выпустить или заменить в России. Об этом говорит исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров “Руспродсоюз” Дмитрий Востриков. “Сыр, молоко, мясо, крупы и многое другое свои. А импортной сырье – какао-бобы или тропические фрукты – завозим в основном из дружественных стран”, – сообщил эксперт.

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