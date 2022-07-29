Известны личности погибших в ДТП на пешеходном переходе в Уфе мамы и сына

Со ссылкой на агентство по внешнетрудовой миграции при Министерстве труда и занятости республики Узбекистан в Уфе издание пишет, что под колесами Nissan Juke в Уфе 27 июля погибла 39-летняя гражданка Узбекистана и ее 4-летний сын.
В том же ведомстве изданию сообщили о том, что сейчас устанавливаются и определяются все вопросы, связанные с предоставлением материальной помощи.
Напомним, жуткая трагедия произошла в Уфе в среду 27 июля. В полдень на пешеходном переходе на перекрестке улиц Авроры и Софьи Перовской иномарка сбила маму с ребенком, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Как позже сообщила пресс-служба регионального МВД водитель машины 28-летняя молодая мама за рулем отвлеклась чтобы покормить своего ребенка, а почувствовав удар испугалась и перепутала педали газа и тормоза. От погибших травм пострадавшие скончались на месте. Вчера, 28 июля на виновницу ДПТ завели уголовное дело, однако меру пресечения ей избрали в виде подписки о невыезде.
Башкирию накрыла череда страшных аварий с многочисленными жертвами. В понедельник 25 июля 6 человек погибли и 17 пострадали въехав в маршрутке Языково-Уфа под КамАЗ. И этим и остальными трагическими происшествиями, заинтересовались компетентные ведомства, в том числе и страшным ДТП в Бакалах, где нетрезвый водитель насмерть сбил четырех девушек, включая несовершеннолетнюю. Теперь правоохранителям предстоит организация масштабных проверок по всем фронтам, от водителей в состоянии алкогольного опьянения до водителей, которые не боясь последствий берут в руки телефон за рулем. А надзорное ведомство тем временем намеревается проверить автошколы Башкирии и компании, которые выдают лицензию на перевозку пассажиров.