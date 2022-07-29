Экс-главу Иглинского района Башкирии суд обязал вернуть земли под базой «Ташлы»

Суд обязал бывшего главу Иглинского района Башкирии Ришата Исхакова вернуть в пользу государства два участка земли, оба участка о которых идет речь расположены на территории базы отдыха «Ташлы», а их площадь составляет 819 «квадратов» и 21 257 «квадратов».
По данным прокуратуры в далеком 2007 году Исхаков, еще не будучи главой, передал оба указанных выше участка в аренду ООО КСОХ «Ташлы», первый в апреле, а второй, тот что побольше в мае. Через шесть лет в октябре 2013 года, когда Исхаков уже возглавил район, «Ташлы» передали право аренды ему. После чего местный комитет по управлению собственностью и оформил сделки на земли с главой района.
Суд выявил нарушения, в том числе и передачу земли в аренду без торгов, и счел, что вследствие их и была нарушена процедура первоначальной передачи земли «Ташлам», что делало сделку ничтожной. Решение суда еще не вступило в законную силу.