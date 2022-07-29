Депутаты Башкирии предложили проводить психологическую экспертизу водителей автобусов

— На водителей автобусов ложится колоссальная ответственность. Сами по себе наличие лицензии, карты маршрута и медосмотр перед выездом не гарантируют безопасности. Нам всем нужно проявлять бдительность. В одно время пассажиры автобусов массово жаловались на курение водителей. Сейчас таких обращений стало меньше, но обострилась другая проблема, — передает слова Константина Толкчаева пресс-служба парламента.