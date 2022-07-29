Череда смертельных ДТП, санкции против Хабирова и дело Шевчука

Шесть человек погибли при столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовика. Авария произошла около 11:00 в Благоварском районе Бакшкирии, на 1413 км автодороги Е-30. Известно, что микроавтобус следовал по маршруту Языково — Уфа. На участке проводили дорожные работы.
Трагедия вызвала бурную реакцию как у жителей республики, так и у властей региона. В частности, ДТП прокомментировал глава Башкирии, он сообщил, что никаких видимых причин для гибели шести человек не было. Водитель был опытным, а дорожные условия — идеальными.
Позже выяснилось, что водитель автобуса превысил скорость, а также перевозил больше пассажиров, чем положено. Так, скорость автобуса на момент совершения ДТП составляло 90 км/ч, в том время как на данном участке дороги, в связи с проведением дорожных работ, установлено ограничение в 50 км/ч. Подчеркивает, что в салоне находилось 23 пассажира, из которых только 19 сидели.
О том, что в салоне автобуса находилось больше человек сообщает и чудом выживший в ДТП. Однако жительница села Языкова, которая неоднократно ездила по данному маршруту сообщила, что «ему она доверяла больше всего» и потому для нее шок, что подобное могло произойти.
Так, уголовное дело было возбуждено, а водитель по решению суда будет содержаться под стражей до 25 сентября.
К сожалению, на этом череда смертельный ДТП не прекратилась. В Баймаке неизвестный мужчина, передвигаясь по городу на своём авто по улице Алибаева, сбил 14-летнего пешехода,, а после скрылся с места преступления. Подросток погиб на месте. Задержать мужчину удалось спустя время.
Далее, в Уфе на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры 28-летняяя водительница автомобиля «Nissan Juke» сбила 38-летнюю женщину и 4-летнего ребенка. От полученных травм пешеходы скончались на месте. По предварительным данным, девушка отвлеклась для того, чтобы покормить своего ребенка, «а после удара перепутала педали, нажав на газ». Известно, что уголовное дело было возбуждено, а девушку суд отправил под домашний арест.
Между тем, экс-глава ГИБДД Башкирии назвал причину частых смертельных ДТП в регионе. Он предположил, что причиной участившихся за последние недели ДТП послужила летняя жара. Так, депутат предполагает, что высокие температуры воздуха сказываются на физиологическом состоянии водителей.
Участок улицы Пугачева в Уфе закрыли на двухлетнюю реконструкцию. Движение направили по объездной дороге после того, как миновал утренний час-пик.
Великобритания ввела санкции против Радия Хабирова. Санкции предусматривают запрет на въезд в страну, кроме того, все активы, имеющиеся у него в Великобритании, будут заморожены. В администрации главы Башкирии отреагировали на санкции против Радия Хабирова.
Дело Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил будет рассматриваться в Уфе. По информации объединенной пресс-службы судов Башкирии, заседание суда назначено на 5 августа в 11:00.
Однако дело могут так и не рассмотреть. Лидер «ДДТ» может заявить ходатайство о рассмотрении дела в суде Санкт-Петербурга, сообщил Mkset адвокат Александр Передрук, защищающий Шевчука. Срок давности привлечения к административной ответственности составляет два месяца с момента совершения правонарушения. Если Шевучук попросит суд рассматривать дело в Санкт-Петербурге, и оно будет удовлетворено, срок привлечения к ответственности может выйти во время пересылки документов. Тогда суд прекратит дело.
Кроме того, 26 июля в Башкирии от удара молнии загорелась церковь. Известно, что пострадавших, как и погибших нет. По словам очевидцев, пожарные на место приехали спустя 30 минут после вызова, однако «время было упущено». В результате церковь 1884 года постройки сгорела почти полностью.
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В Башкирии ФСБ задержала замминистра МВД Андрея Москвитина в рамках оперативного сопровождения уголовного дела. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, все имеющие сведения ведомство в установлено порядке были переданы в Главное управление собственной безопасности МВД России. Буквально за несколько часов до появления новостей о задержании СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали о том, что в кабинете Москвитина сотрудники ФСБ проводят обыск.