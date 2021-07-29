Законопроект Башкирии об обязательном чипировании животных рассмотрят в Госдуме

По словам председателя Курултая республики Константина Толкачева, новый закон в первую очередь позволит остановить рост численности бродячих животных.
— Чипирование поможет решить сразу несколько задач. Хозяину будет легче найти потерявшегося питомца. Упростится поиск владельца собаки, напавшей на человека. Недобросовестных владельцев, выбрасывающих животных на улицу, можно будет установить и привлечь к административной ответственности. В конечном итоге обязательное чипирование повысит ответственность людей за животных, домашние кошки и собаки перестанут непрерывно пополнять армию бездомных животных, — заявил спикер парламента.
Толкачев добавил, что проблема агрессивных бездомных животных актуальна для многих регионов.
Подготовленный парламентом республики проект закона одобрили Правовое управление и профильный Комитет Госдумы. Его включили в примерную программу законопроектной работы думы. Документ рассмотрят в первом чтении в ноябре.
Напомним, в Уфе и Башкирии местные жители неоднократно жаловались на стаи бездомных собак. В частности, уфимцы обратили внимание на стаю собак в районе улицы Сельской Богородской, которая нападает на прохожих и велосипедистов.
17 апреля в селе Сафарово Учалинского района стая собак загрызла четырёхлетнего мальчика. От полученных травм мальчик скончался. Позже выяснилось, что на него напали не бездомные животные, а домашние. В связи с этим депутаты Госсобрания Башкирии предложили обязательную регистрацию домашних животных.