Выручка ВКонтакте выросла на 35%

Выручка ВКонтакте выросла на 35%

Выручка ВКонтакте выросла на 35%

29 июля, 19:44
Общество
Фото: Вконтакте
Компания подвела итоги второго квартала 2021 года.

ВКонтакте представила итоги второго квартала 2021 года в рамках финансовой отчётности Mail.ru Group. Компания показывает уверенный рост: выручка увеличилась на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За квартал на платформе вышло 55 крупных обновлений.

Аудитория и вовлечённость

ВКонтакте — крупнейшее суперприложение и социальная сеть в России. И несмотря на уже большое количество пользователей, аудитория экосистемы VK продолжает расти.

  • Во втором квартале средняя ежедневная аудитория ВКонтакте в России увеличилась на 1% год к году и составила 47 млн. А количество российских пользователей в месяц составило 72 млн.
  • ВКонтакте остаётся лидером среди социальных сетей в России. Каждый день её посещают 47% российских интернет-пользователей (1). При этом ежемесячный охват рунета достигает 75% (1).
  • У компании очень высокий показатель вовлечённости: во втором квартале 65,2% аудитории ВКонтакте пользовались её продуктами каждый день.

VK Mini Apps

ВКонтакте не прекращает расширять экосистему сервисов и наращивать их аудиторию.

  • Во втором квартале 2021-го количество мини-приложений выросло на 74% за год и достигло 34 200. Обилие дополнительных возможностей уже давно сделало ВКонтакте суперприложением: пользователям не нужно устанавливать отдельные приложения, чтобы общаться, решать повседневные вопросы или интересно проводить досуг.
  • Разнообразие сервисов мотивирует людей чаще использовать платформу: месячная активная аудитория VK Mini Apps превысила 38,4 млн — это на 28% больше, чем годом ранее. А ежедневная активная аудитория выросла на 60% и достигла 5,1 млн.
  • В числе самых популярных сервисов — Еда ВКонтакте, Такси ВКонтакте, Объявления ВКонтакте, Здоровье ВКонтакте, VK Работа и AliExpress. Каждым из этих мини-приложений пользуется больше 1 млн человек в месяц.

VK Connect

VK Connect — единая учётная запись для сервисов Mail.ru Group. Благодаря VK Connect не нужно запоминать десятки паролей, проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах, а расширенные настройки безопасности повышают уровень защиты информации.

  • Свыше 40,7 млн человек уже авторизуются в сервисах Mail.ru Group с помощью VK Connect (не считая авторизации на vk.com) — это на 39% больше, чем в прошлом квартале.
  • Кроме ВКонтакте, VK Connect уже полностью или частично внедрили 24 продукта Mail.ru Group. Скоро единая учётная запись появится во всех проектах Mail.ru Group.

Видео и Клипы

  • Вертикальные ролики — одно из ключевых направлений ВКонтакте. Активный рост показывает сервис коротких вертикальных видео с AR-эффектами «Клипы»: каждый день такие ролики смотрят больше 300 млн раз.
  • За год работы «Клипов» авторы разместили на платформе 6 млн роликов. Чтобы посмотреть их все, зрителю потребуется 25 тысяч часов — то есть почти три года.
  • За год аудитория «Клипов» выросла в 2,5 раза: каждый день короткие ролики смотрят 20 млн человек.
  • Время, проводимое пользователями в «Клипах», выросло на 36% с начала года.
  • В целом видео ВКонтакте в июне ежедневно собирали больше 1 млрд просмотров. Ежемесячно 75 млн человек со всего мира смотрят видео в соцсети.

VK Donut

VK Donut — платформа для монетизации контента в сообществах. Подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы — отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам.

  • Теперь сообщества, которые подключили VK Donut, могут создавать чаты для своих донов — платящих подписчиков. За первый месяц работы нововведения 18% сообществ создали такие чаты.
  • В целом за год с момента запуска благодаря VK Donut создатели контента заработали более 84 млн рублей.

Маруся

  • Впервые в истории социальных сетей ВКонтакте добавила в приложение голосового помощника — Марусю. С помощником многие сервисы VK становятся доступнее и удобнее: например, всего одной командой можно включить любимую песню, подкаст, найти пользователя или сообщество, позвонить кому-то из друзей.
  • Голосовой помощник Маруся становится одним из важных объединяющих элементов всей экосистемы VK. Наравне с единой учётной записью VK Connect, платёжным сервисом VK Pay и подпиской VK Combo Маруся обеспечивает бесшовный пользовательский опыт и улучшает навигацию по разным проектам экосистемы.

Игры

  • Во втором квартале 2021-го аудитория мобильных игр выросла на 11% год к году.
  • Количество проектов в каталоге мобильных игр ВКонтакте выросло на 371% за тот же период.

ВКонтакте продолжит активно инвестировать в стратегические направления и развивать их: видео, в том числе «Клипы», звонки для личного и профессионального использования, музыку, e-commerce, а также суперприложение и экосистемные проекты, включая VK Combo, VK Connect, VK Pay и VK Mini Apps.

  1. Источник: Mediascope, Россия, 0+, 12+ лет, Desktop & Mobile.
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