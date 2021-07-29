В Уфе поступили анонимные сообщения о терактах в торговых центрах и школах

В Уфе поступили анонимные сообщения о терактах в торговых центрах и школах
В Уфе поступили анонимные сообщения о терактах в торговых центрах и школах
29 июля, 20:30ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Сообщения о террористических актах оказались фейковыми.

Сегодня, 29 июля, правоохранительные органы Башкирии получили информацию о массовой анонимной рассылке писем на адреса электронной почты торговых центров, магазинов и школ Уфы. В сообщениях говорилось о возможном совершении террористического акта.

В администрации города заверили, что сведения о подготовке теракта после проверки на подлинность не подтвердились. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, разославших сообщения.

— Как показывает практика, авторы аналогичных сообщений находятся на территории Украины либо Сирии, — отметили в органах правопорядка.

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