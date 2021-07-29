В Уфе поступили анонимные сообщения о терактах в торговых центрах и школах

Сегодня, 29 июля, правоохранительные органы Башкирии получили информацию о массовой анонимной рассылке писем на адреса электронной почты торговых центров, магазинов и школ Уфы. В сообщениях говорилось о возможном совершении террористического акта.
В администрации города заверили, что сведения о подготовке теракта после проверки на подлинность не подтвердились. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, разославших сообщения.
— Как показывает практика, авторы аналогичных сообщений находятся на территории Украины либо Сирии, — отметили в органах правопорядка.