В Башкирии сброс сточных вод в Павловское водохранилище обошелся в 60 тысяч рублей

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды в ходе которой установила, что коммерческая фирма при осуществлении деятельности по предоставлению услуг в сфере отдыха сбрасывала сточные воды в акваторию Павловского водохранилища, сообщает пресс-служба Прокуратуры Башкирии.