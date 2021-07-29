В Башкирии сброс сточных вод в Павловское водохранилище обошелся в 60 тысяч рублей

В Башкирии сброс сточных вод в Павловское водохранилище обошелся в 60 тысяч рублей
В Башкирии сброс сточных вод в Павловское водохранилище обошелся в 60 тысяч рублей
29 июля, 12:26ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Незаконный сброс сточных вод частной фирмой был прекращен после прокурорской проверки.

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды в ходе которой установила, что коммерческая фирма при осуществлении деятельности по предоставлению услуг в сфере отдыха сбрасывала сточные воды в акваторию Павловского водохранилища, сообщает пресс-служба Прокуратуры Башкирии.

Помимо того у организации отсутствовало соответствующее решение о предоставлении водного объекта в пользование для указанных целей.

Надзорное ведомство возбудило в отношении юридического лица и главного инженера компании дела об административном правонарушении по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий).

За все нарушения виновные понесли наказание рублем. В размере 60 тысяч рублей. Также надзорное ведомство сообщает, что сброс сточных вод прекращен.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы