В Башкирии объединили службы скорой помощи двух медицинских округов

Профсоюз также напомнил своим членам, столкнувшимся с тем, что при объединении не соблюдается график отпусков, снижена заработная плата или же нарушаются другие права, могут обратиться к председателю первичной организации или на Горячую линию профсоюза 8 -987-045-24-88 и получить правовую помощь.