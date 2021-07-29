В Башкирии объединили службы скорой помощи двух медицинских округов

В Башкирии объединили службы скорой помощи двух медицинских округов
В Башкирии объединили службы скорой помощи двух медицинских округов
29 июля, 12:07ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Об этом сообщил профсоюз Минздрава Башкирии.

В профсоюзе Минздрава главной целью преобразований назвали сокращение времени доезда до пациента, снижение расходов и, в конечном счете, повышение качества медицинской помощи населению.

На сегодняшний день в Башкирии завершилось объединение службы скорой помощи в Кумертауском и Октябрьском медицинских округах, затронувшее 10 районов республики. Так в Октябрьске на базе ГБУЗ РБ ГБ№1 создана единая диспетчерская служба скорой помощи, которая объединила подразделения скорой помощи Туймазов, Белебея, Бакалинского, Бижбулякского, Ермекеевского и Шаранского районов республики.

В Кумертау теперь объединены подразделения скорой помощи Зианчуринского, Мелеузовского и Кугарчинского района. В Кумертау заранее начали подготовку к проведению спецоценки условий труда на вновь образованных рабочих местах в отделениях скорой помощи. В августе запланировано проведение СОУТ(специальная оценка условий труда - прим.ред.).

Профсоюз сообщает, что крупное объединение службы скорой помощи прошло спокойно, с учетом мнения профсоюза. Отдельные вопросы, конечно, есть и они связаны с тем, что в больницах действуют разные условия оплаты труда, например, за ночные дежурства, за стаж работы.

Объединение службы скорой помощи прошло по аналоги с объединением в Белорецком и Сибайском медицинских округах, затронувшим более 300 человек. Тогда было много выездов в коллективы, совместных встреч с руководством реорганизуемых служб, выработаны принципы объединения.Рауль Халфин, председатель республиканской организации профсоюза работников здравоохранения

Профсоюз также напомнил своим членам, столкнувшимся с тем, что при объединении не соблюдается график отпусков, снижена заработная плата или же нарушаются другие права, могут обратиться к председателю первичной организации или на Горячую линию профсоюза 8 -987-045-24-88 и получить правовую помощь.

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