Смоленская «Квадра» выполнила план по перекладке сетей на 60%

Смоленский филиал «Квадры» во время летней ремонтной кампании текущего года уже заменил в административном центре региона порядка трех километров сетей. Это 60% от запланированных 4,9 км. В целом на модернизацию трубопроводов в 2021 году организация направила примерно 256,5 млн рублей.

Так, участки сети уже отремонтировали и включили в работу на улицах Шевченко, Твардовского, Козлова, Крупской, на проспекте Гагарина и т. д. Ремонт в соответствии с графиком продолжается на улицах 25 Сентября, Попова, Рыленкова и Смольянинова. Об это пишет smol.kp.ru. На улицах Нормандия-Неман, Ново-Киевской и на проспекте Гагарина «Квадра» меняет около 1,5 км изношенной теплотрассы — более 30% от всего запланированного на нынешний год объема работ. Ремонт на проспекте Гагарина уже завершили. Подачу горячей воды восстановили. На улице Нормандия-Неман работы тоже завершили, однако ввести теплотрассу в эксплуатацию не получится до окончания работ на улице Ново-Киевской. Это обусловлено радиальной схемой системы теплоснабжения Смоленска. Где существует технологическая возможность, специалисты минимизируют сроки отключения горячей воды. К примеру, минувшим днем «Квадра» досрочно запустила часть сети по улице Раевского и досрочно начала подавать воду для 28 из 80 домов, которые подключены к данному участку. Оставшиеся дома получат воду по графику, когда ремонт завершится. Все проводимые «Квадрой» на теплосетевом оборудовании работы необходимы для повышения надежности системы теплоснабжения Смоленска. За пять лет организация заменила в населенном пункте 34 километра теплосетей. За счет этого последние три года отопительный сезон в Смоленске проходит без аварий, а число жалоб людей на проблемы с отоплением сократилось в три раза. Ежегодные опрессовки подтверждают качество выполненных работ: модернизированные сети с успехом проходят гидравлические испытания.

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