Росстат сравнил соотношение мужской и женской части населения России

Росстат подсчитал соотношение мужского и женского населения в России и проанализировал статистику этого года. В 2021 году в нашей стране на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины.

Если сравнивать эти доли в разных возрастных группах, то выше всего дефицит мужчин ощущается среди населения в возрасте от 70 лет — когда на 1 тысячу мужчин приходится 2278 представительниц прекрасного пола. Как пишет RT, среди самых юных россиян, напротив, наблюдается противоположная картина — в возрасте от 0 до 4 лет на 1 тысячу мальчиков приходится 944 девочки. До 34 лет количество мужчин незначительно преобладает над числом женщин, но уже начиная с возрастной группы 35-39 лет и далее растет процент числа женщин. Также специалисты проанализировали соотношение мужчин и женщин в различных населенных пунктах. В мегаполисах на 1 тысячу представителей сильного пола приходится 1186 женщин, в деревнях — 1066. Данные 2020 года отличаются от нынешней статистики незначительно. Но за последние 10 лет разницу в соотношении полов можно увидеть — в 2011 году на 1 тысячу мужчин приходилось 1163 женщины.

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