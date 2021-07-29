Радий Хабиров лично поздравил уфимку Аделину Загидуллину с олимпийским золотом

Первое башкирское золото в составе сборной России на Олимпийских играх 2021 года в Токио завоевана сегодня, 29 июля, уфимской рапиристкой Аделиной Загидуллиной. Радий Хабиров, несмотря на то, что он находится сейчас в командировке, решил лично поздравить девушку. Руководитель региона позвонил Аделине и произнес слова благодарности.
— Так трепетно мы ждали эту медаль, знаете, мурашки аж по коже. Понимаем, как тяжело вам было, потому сто следили. Огромная молодец вы просто, гордимся. Такая хрупкая девушка и вот, наша первая золотая медаль. Огромное вам спасибо, — отметил Радий Хабиров в разговоре со фехтовальщицей.
Напомним, женская сборная России по фехтованию на рапире победила в финале Олимпиады. Команда из четырёх спортсменок — Марты Мартьяновой, Инны Дериглазовой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной — одолела Францию со счётом 45:34.