Представлен первый трейлер фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы»

Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье ждет пир на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу! Однако в самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это — волшебный мир, в котором люди не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки. Но, как выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.