Пермская ЦБК выступила партнером всероссийского конкурса «Эко-шеврон»

«Для ПЦБК тема экологии очень близка. Большое внимание уделяем экологическому просвещению населения», - отметил директор производства гофротары ГП «ПЦБК» Андрей Третьяков. По его словам, в данный момент компания реализует проект «Экодесант», в рамках которого проводит различные уроки и мастер-классы, присутствовать на которых могут люди всех возрастов. Также жители 12 регионов России могут собирать макулатуру в специальные контейнеры, установленные пермским предприятием.