Пермская ЦБК выступила партнером всероссийского конкурса «Эко-шеврон»

Отмечается, что организаторами стали Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение “ЮНАРМИЯ” и Российское экологическое общество, пишет properm.ru.
Конкурс в этом году проводили впервые. Одним из участников стала Варвара Павлюченко из Ленинградской области, воспитанница военно-спортивного клуба «БМП». Девочка нарисовала лучший логотип для эколого-патриотических отрядов и получила в награду электросамокат.
«Для ПЦБК тема экологии очень близка. Большое внимание уделяем экологическому просвещению населения», - отметил директор производства гофротары ГП «ПЦБК» Андрей Третьяков. По его словам, в данный момент компания реализует проект «Экодесант», в рамках которого проводит различные уроки и мастер-классы, присутствовать на которых могут люди всех возрастов. Также жители 12 регионов России могут собирать макулатуру в специальные контейнеры, установленные пермским предприятием.
«Их уже установлено более 20 тысяч. ПЦБК увеличила объем переработки макулатуры до 300 тысяч тонн в год, сохраняя ежегодно 6 млн кубометров лесного ресурса, что оказывает положительное влияние на экологию», - добавил Третьяков.
Пермская целлюлозно-бумажная компания является одной из самых крупных в России в этой области. Группа предприятий оказывает услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции. Отмечается, что каждый 20-й гофроящик в стране был произведен на оборудовании ПЦБК.