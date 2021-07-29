Пермская ЦБК выступила партнером всероссийского конкурса «Эко-шеврон»

Пермская ЦБК выступила партнером всероссийского конкурса «Эко-шеврон»
Пермская ЦБК выступила партнером всероссийского конкурса «Эко-шеврон»
29 июля, 14:27Общество
Группа предприятий «ПЦБК» стала партнером конкурса «Эко-шеврон». Мероприятие направлено на повышение экологической культуры и воспитания, а также развитие творческого потенциала юнармейцев.

Отмечается, что организаторами стали Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение “ЮНАРМИЯ” и Российское экологическое общество, пишет properm.ru.

Конкурс в этом году проводили впервые. Одним из участников стала Варвара Павлюченко из Ленинградской области, воспитанница военно-спортивного клуба «БМП». Девочка нарисовала лучший логотип для эколого-патриотических отрядов и получила в награду электросамокат.

«Для ПЦБК тема экологии очень близка. Большое внимание уделяем экологическому просвещению населения», - отметил директор производства гофротары ГП «ПЦБК» Андрей Третьяков. По его словам, в данный момент компания реализует проект «Экодесант», в рамках которого проводит различные уроки и мастер-классы, присутствовать на которых могут люди всех возрастов. Также жители 12 регионов России могут собирать макулатуру в специальные контейнеры, установленные пермским предприятием.

«Их уже установлено более 20 тысяч. ПЦБК увеличила объем переработки макулатуры до 300 тысяч тонн в год, сохраняя ежегодно 6 млн кубометров лесного ресурса, что оказывает положительное влияние на экологию», - добавил Третьяков.

Пермская целлюлозно-бумажная компания является одной из самых крупных в России в этой области. Группа предприятий оказывает услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции. Отмечается, что каждый 20-й гофроящик в стране был произведен на оборудовании ПЦБК.

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