Минцифры Башкирии подключит к интернету все школы региона до 1 сентября

Минцифры Башкирии подключит к интернету все школы региона до 1 сентября
Минцифры Башкирии подключит к интернету все школы региона до 1 сентября
29 июля, 11:29ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Об этом сообщил глава ведомства Геннадий Разумикин.

Глава Минцифразвития Башкирии Геннадий Разумикин сообщил, что к 1 сентября 2021 года к высокоскоростному интернету будут подключены все школы республики. Он отметил, что в 2021 году доступ к интернету получили 316 школ Башкирии.

Он прокомментировал и инициативу Общероссийского народного фронта о едином интернет‑тарифе для школ, которое озвучила руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева.

Предположительно около трети российских школ переплачивают за интернет, в связи с этим необходимо определить и установить единый для всех регионов стандарт качества, предоставляемого общеобразовательным организациям интернет-соединения. В Госдуме возможное нововведение рассмотрят.

Вопрос в федеральном регулировании. Мы не можем влиять на тарифную политику коммерческих организаций. До 2024 года из федерального бюджета будут оплачиваться услуги связи для учебных заведений, подключённых в рамках федерального контракта. Это 956 школГеннадий Разумикин

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