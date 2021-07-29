Глава Башкирии сообщил о признании МФЦ в Туймазах лучшим МФЦ средних городов в России

Глава Башкирии сообщил о признании МФЦ в Туймазах лучшим МФЦ средних городов в России
Глава Башкирии сообщил о признании МФЦ в Туймазах лучшим МФЦ средних городов в России
29 июля, 15:24ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Радий Хабиров в поздравлении напомнил и о тяжелых временах МФЦ, которые уже позади.

– А были времена, когда в МФЦ не хватало бумаги, принтеры были не везде, и людям приходилось часами просиживать в очередях. Теперь наш МФЦ ггорода Туймазы - лучший в России, он победил в категории «МФЦ средних городов». Работа за это время проделана колоссальная. Мы набрали штат, обучили сотрудников, отремонтировали офисы, – поделился глава региона на своей странице в социальной сети.

Радий Хабиров считает огромным рывком вперед разнообразие предоставляемых услуг, удобство графика работы и доступности и уровень цифровизации.

– Поздравлю всех коллег! Особо - команду туймазинского МФЦ. Работать с людьми не просто, но очень нужно. Мира и добра всем, – заключил руководитель региона.

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