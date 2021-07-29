Эксперты поддержали идею об онлайн-продаже рецептурных лекарств в России

Пандемия коронавируса сделала актуальным обсуждение вопросов по внедрению таких экспериментальных проектов — наибольший риск заразиться COVID-19 возникает в поликлиниках и аптеках, пишет expert.ru. Если россияне получат возможность заказывать препараты на дом и получать рецепты через интернет, то им не придется ходить в места с большой концентрацией болеющих людей.
Весной прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов. Теперь аптеки могут удаленно продавать лекарства, для которых не требуется рецепт. Эксперты отметили, что нововведение также необходимо распространить на рецептурные препараты.
Электронный рецепт удобен не только для пациентов, но и для медицинских сотрудников, уверен врач-терапевт и основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. Заполнить бланк на компьютере намного быстрее, чем написать от руки. К тому же система будет подсказывать, какие ещё препараты принимает пациент.
«В перспективе к 2023 году система должна стать доступной повсеместно, в 85 регионах РФ. Цель — облегчить коммуникацию между врачом и пациентом», — отметил эксперт.
Во многих развитых странах уже давно применяется система электронного рецепта, которая тщательно контролируется отдельными ведомствами. За счет удаленного выписывания лекарств снижается число врачебных ошибок и улучшается качество взаимодействия между сторонами. Система также позволяет отслеживать препарат по цепочке от производителя до потребителя, что усиливает контроль за выдачей лекарств и работой фармацевта.
Эксперты напомнили, что выписывание бумажных рецептов нередко приводит к ошибкам. Автоматизация этого процесса исключит человеческий фактор и упростит процесс лечения миллионов россиян.