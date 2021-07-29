Эксперты поддержали идею об онлайн-продаже рецептурных лекарств в России

Электронный рецепт удобен не только для пациентов, но и для медицинских сотрудников, уверен врач-терапевт и основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. Заполнить бланк на компьютере намного быстрее, чем написать от руки. К тому же система будет подсказывать, какие ещё препараты принимает пациент.