Дегтярев привлек 2 млрд руб. на развитие социальной сферы в Хабаровском крае

Хабаровскому краю выделят 2 млрд руб. на решение основных социально-экономических проблем. Инициатором выделения денег из федерального бюджета стал премьер-министр России Михаил Мишустин после того, как встретился с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

“Эти деньги направят на благоустройство дворов, детских и спортивных площадок. Это то, чего хотят и ожидают и хабаровчане, комсомольчане, и жители всего Хабаровского края”, - отметил врио губернатора региона. Дегтярев подчеркнул: часть денег направят на модернизацию автопарков пожарных частей и скорой помощи, техническое оснащение больниц в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, в планах - профинансировать расселение из аварийного жилья, сообщает prokhab.ru По словам главы Хабаровского края, в регионе готовы поддержать также новую федеральную программу по инфраструктурным кредитам. В рамках этой программы планируется создать несколько крупных автомобильных развязок и тепломагистраль ТМ-35 в Хабаровске. Благодаря этому проекту удастся построить более миллиона кв. м жилья в микрорайоне Ореховая Сопка. По замечанию научного руководителя ФГБУН “Институт экономических исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук” Павла Минакира, за время руководства Михаилом Дегтяревым Хабаровским краем существенно увеличился приток федерального финансирования в регион. Минакир связал это явление со скорыми выборами и лоббистскими способностями самого Михаила Дегтярева. "Безусловно, необходим специальный навык и какие-то связи на федеральном уровне, чтобы тебя хотя бы слушали. Михаил Дегтярев обладает всем этим”, - отметил эксперт. Следует сказать, что за 2020 год Михаил Дегтярев добился выделения дополнительных денег из федерального бюджета на нужды региона сразу по двум линиям: по целевым программам и через государственные компании. В Хабаровском крае вовсю ведется модернизация по наиболее важным направлениям: отрасли здравоохранения, образования, строятся инфраструктурные объекты, создаются новые производства и рабочие места.

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