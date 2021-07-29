Дегтярев привлек 2 млрд руб. на развитие социальной сферы в Хабаровском крае

Дегтярев привлек 2 млрд руб. на развитие социальной сферы в Хабаровском крае
Дегтярев привлек 2 млрд руб. на развитие социальной сферы в Хабаровском крае
29 июля, 20:13ОбществоФото: фрагмент видео
Хабаровскому краю выделят 2 млрд руб. на решение основных социально-экономических проблем. Инициатором выделения денег из федерального бюджета стал премьер-министр России Михаил Мишустин после того, как встретился с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. 

“Эти деньги направят на благоустройство дворов, детских и спортивных площадок. Это то, чего хотят и ожидают и хабаровчане, комсомольчане, и жители всего Хабаровского края”, - отметил врио губернатора региона.

Дегтярев подчеркнул: часть денег направят на модернизацию автопарков пожарных частей и скорой помощи, техническое оснащение больниц в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, в планах - профинансировать расселение из аварийного жилья, сообщает prokhab.ru

По словам главы Хабаровского края, в регионе готовы поддержать также новую федеральную программу по инфраструктурным кредитам. В рамках этой программы планируется создать несколько крупных автомобильных развязок и тепломагистраль ТМ-35 в Хабаровске. Благодаря этому проекту удастся построить более миллиона кв. м жилья в микрорайоне Ореховая Сопка.

По замечанию научного руководителя ФГБУН “Институт экономических исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук” Павла Минакира, за время руководства Михаилом Дегтяревым Хабаровским краем существенно увеличился приток федерального финансирования в регион. Минакир связал это явление со скорыми выборами и лоббистскими способностями самого Михаила Дегтярева.

"Безусловно, необходим специальный навык и какие-то связи на федеральном уровне, чтобы тебя хотя бы слушали. Михаил Дегтярев обладает всем этим”, - отметил эксперт.

Следует сказать, что за 2020 год Михаил Дегтярев добился выделения дополнительных денег из федерального бюджета на нужды региона сразу по двум линиям: по целевым программам и через государственные компании. В Хабаровском крае вовсю ведется модернизация по наиболее важным направлениям: отрасли здравоохранения, образования, строятся инфраструктурные объекты, создаются новые производства и рабочие места.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы