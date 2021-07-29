Активисты обратились к главе Башкирии с жалобой на власти Сибая из-за выбросов

По словам активистов из партии «Зеленые», у жителей Сибая из-за токсичного вещества в воздухе появляется сыпь, жжение в глазах, першение в горле, затрудненность дыхания, а в городе стоит смог. Они заявили, что экозащитники не раз жаловались на опасность для жизни и здоровья горожан, но ответа по этому поводу они так и не получили.