10 важных законов для жителей Башкирии, вступающих в силу с 1 августа 2021 года

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется семьям с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет — не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Кроме родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.