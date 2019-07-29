ЗОЖ для всех: в Уфе открылась многофункциональная спортплощадка с теннисными кортами

В Уфе все больше сторонников здорового образа жизни, и поэтому заказчик проекта — управляющая компания «Аркада» — организовала многофункциональный спортивный комплекс общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Здесь можно играть в теннис — для этого построены три корта, также открыта многофункциональная площадка для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол. Но и это еще не все — зимой эта территория может трансформироваться в ледовый каток для катания на коньках и хоккея.

По словам главы администрации Октябрьского района Уфы Сергея Плотникова, это уникальная площадка, потому что территориально она находится в комплексной застройке и восполняет дефицит спортивных сооружений в этом районе. Кстати, после церемонии торжественного открытия прошли и первые соревнования — турниры по теннису и футболу среди взрослых и детей на призы УК «Аркада». Впечатления — самые положительные. Это отметил и почетный гость церемонии — ветеран башкирского тенниса Махасим Латыпов.

— Чтобы была доступная среда для занятия спортом, все программы, которые запущены в городе — и по «Башкирским дворикам», и по «Городской комфортной среде» — подразумевают установку сертифицированных спортплощадок, — отметил первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов. — Это необходимо, чтобы в шаговой доступности у детей была возможность заниматься спортом — с качественным инвентарем, травмобезопасными покрытиями. И тот комплекс мер, который предпринимается «Аркадой» по этой территории и в комплексе «Тан», — в этом и есть та социальная ориентированность, которая должна быть у бизнеса.

Стоит отметить, что в этой районе за несколько лет активно строится жилье — появились крупные жилые комплексы «Парковый», «Тихая роща», «Тихая роща-2», поэтому сомневаться в востребованности нового спортивного пространства не приходится. Это доказывает, в том числе и то, что у бассейна в спорткомплексе «Тан», по мере застройки района появилось второе дыхание.

Идея строительства теннисных кортов на этой площадке управляющая компания «Аркада» вынашивала с 2015 года.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— Гостиница, бассейн, спортзал и прилегающая территория, где мы открываем корты, всегда рассматривалась нами как единый комплекс спортивной направленности, — подчеркнула генеральный директор «Аркады» Маргарита Сутюшева. — С 2008 года мы проводим соревнования в бассейне, у нас занимаются спортшколы, проводим соревнования среди детей, в том числе среди ребят с ограниченными возможностями здоровья. Надеюсь, эта площадка станет достойным местом на карте Уфы, что здесь будут заниматься спортом как дети, так и взрослые, будут проводиться различные соревнования.