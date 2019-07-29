Жителей Башкирии предупредили о ранних заморозках
Вчера, 15:21ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сильное похолодание возможно в ночное время.
Сегодня, 29 июля, на территории Башкирии, по прогнозам синоптиков, могут быть заморозки в ближайшее время. Такое предупреждение сообщили специалисты регионального управления МЧС РФ по РБ.
30 и 31 июля в ночное время температура воздуха составит +5…+10 градусов, а местами при прояснениях на почве могут быть заморозки до 0 градусов.
В дневное время температура воздуха будет по-прежнему летней, от +18 градусов до +23 градусов. По республике могут пройти дожди от слабых до сильных, а также грозы и град.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей