Жителей Башкирии предупредили о ранних заморозках

Сегодня, 29 июля, на территории Башкирии, по прогнозам синоптиков, могут быть заморозки в ближайшее время. Такое предупреждение сообщили специалисты регионального управления МЧС РФ по РБ.

30 и 31 июля в ночное время температура воздуха составит +5…+10 градусов, а местами при прояснениях на почве могут быть заморозки до 0 градусов.