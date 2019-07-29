В Уфе потерпевшая по громкому делу об изнасиловании дознавательницы в суд не пришла

Сегодня, 29 июля, в Кировском районном суде Уфы так и не начались слушания по резонансному делу о групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы.

Как передал корреспондент Медиакорсети, слушания пришлось перенести, поскольку ни потерпевшая, ни ее защитник в суд не явились. Следующее заседание назначено на 6 августа.

- Причина отсутствия потерпевшей в суде неизвестна. Она должна была сегодня первой давать показания, - рассказал журналистам адвокат одного из подсудимых Аслям Халиков.

Напомним, громкое дело началось 30 октября прошлого года, когда стало известно об изнасиловании дознавательницы Уфимскогго райотдела полиции. Девушка обвинила трех высокопоставленных полицейских чиновников - экс-начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, экс-начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.

Следствие длилось дольше полугода. За это время трое подсудимых, а также потерпевшая и ее подруга уволены из полиции за пьянство на рабочем месте. Сейчас подсудимые находятся под домашним арестом.

Суд решено проводить в закрытом режиме.