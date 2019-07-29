В Башкирии столкнулись с проблемой: как штрафовать людей без газонов и парковок
С таким затруднением чиновники столкнулись в сельской местности.
Сегодня, 29 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров обратил внимание присутствовавших в зале, а также глав по конференц-связи на проблему, которая возникла в связи со штрафами за парковку на газонах.
Радий Хабиров считает, что этот пункт требует пересмотра, поскольку в селах нередко оборудованных парковочных мест и благоустроенных газонов, которые нужно защищать, как таковых нет. Соответственно наказывать автомобилиста. Припарковавшегося на банальной лужайке, по закону не за что. Об этом руководителю республики уже не раз, по его словам, сообщали жители региона в своих жалобах.
- Первоначально данный закон был ориентирован на борьбу с хамством водителей, парковавшихся на тротуарах и газонах. Однако в сельских районах эта мера требует пересмотра. Перед тем, как штрафовать людей, нужно сначала сделать эти газоны, - заявил Радий Хабиров.