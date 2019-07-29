В Башкирии ищут тех, кто выбросил шприцы и пробирки с кровью
Вчера, 14:05ОбществоТатьяна МайороваФото: ВКонтакте
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В Нефтекамске рассказали, что это, увы, не единственный случай.
Накануне, 28 июля, жители Нефтекамска разместили в соцсетях фотографии, вызвавшие широкий общественный резонанс. В песчаном карьере неподалеку от города было случайно обнаружено большое скопление использованных шприцов и пробирок с кровью.
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Насколько данная находка безопасна, пока непонятно. Разобраться в этом должны специалисты. Они также надеются, что удастся выяснить происхождение этих отходов медицинского производства.
Как следует из комментариев, подобные неприятные и пугающие находки явно медицинского происхождения в окрестностях Нефтекамска находят не впервые.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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