В Башкирии ищут тех, кто выбросил шприцы и пробирки с кровью

Накануне, 28 июля, жители Нефтекамска разместили в соцсетях фотографии, вызвавшие широкий общественный резонанс. В песчаном карьере неподалеку от города было случайно обнаружено большое скопление использованных шприцов и пробирок с кровью.

Насколько данная находка безопасна, пока непонятно. Разобраться в этом должны специалисты. Они также надеются, что удастся выяснить происхождение этих отходов медицинского производства.

Как следует из комментариев, подобные неприятные и пугающие находки явно медицинского происхождения в окрестностях Нефтекамска находят не впервые.