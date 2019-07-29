Фото: pxhere.com
СМИ: потеря Сахалина стала большой утратой для Китая
Вчера, 17:38Общество
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Китайские СМИ пишут, что официальный Пекин очень сожалеет о потери Сахалина.
Ранее остров был передан Российской Империи в обмен на обещание поддержать Китай в борьбе с Великобританией и Францией. Об этом информирует RNS.
На китайском портале Sohu сказано, что общая площадь Сахалина равна 76 000 квадратных километров. Примерно такую же площадь занимают Тайвань, Хайнань и Пекин. Остров очень большой. На его территории хранится много энергетических запасов. В целом они могут принести Российской Федерации 500 миллиардов долларов. Получается, что Китай много потерял передав Сахалин.
В древности Сахалин находился под юрисдикцией Китая. Так во время правления в Поднебесной династии Тан, Юань и Цин на острове находились специальные патрульные офицеры. Тогда же там основали Храм Юньнин, сказано в заметке Sohu.
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