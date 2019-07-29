СМИ: потеря Сахалина стала большой утратой для Китая

Ранее остров был передан Российской Империи в обмен на обещание поддержать Китай в борьбе с Великобританией и Францией. Об этом информирует RNS.

На китайском портале Sohu сказано, что общая площадь Сахалина равна 76 000 квадратных километров. Примерно такую же площадь занимают Тайвань, Хайнань и Пекин. Остров очень большой. На его территории хранится много энергетических запасов. В целом они могут принести Российской Федерации 500 миллиардов долларов. Получается, что Китай много потерял передав Сахалин.