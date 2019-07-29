Рынок автомобилей упал на 7% в первом полугодии

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По данным аналитического агентства «Автостат», за шесть месяцев 2019 года на мировом рынке было продано на 6,6% меньше автомобилей, чем за аналогичный период 2018 года.
Всего объем продаж составил 45 миллионов 159 тысяч автомобилей, сообщает 29 июля газета «Известия».
Лидером по количеству реализованных транспортных средств стал Китай (12 миллионов 76 тысяч единиц). На второй позиции - Северная Америка (8 миллионов 432 тысячи), на третьей - Западная Европа (8 миллионов 699 тысяч).
В десятку крупнейших авторынков мира вошли также Восточная Европа, Южная Америка, Япония, Канада и Корея.
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