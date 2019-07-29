Путин попросил ФАС проверить данные о росте тарифов

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Президент РФ Владимир Путин поручил главе ФАС Игорю Артемьеву проанализировать информацию о росте тарифов в регионах.
Вопрос был затронут во время рабочей встречи сторон, информирует 29 июля RT.
По словам Путина, граждане постоянно приводят примеры необоснованного, по их мнению, роста тарифов. Эта тема неоднократно поднималась в том числе и во время прошедшей в июне прямой линии.
В связи с этим глава государства попросил обратить на данные факты «особое внимание».
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