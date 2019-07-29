Прославились: художник из Москвы нарисовал картину об арестованном в Уфе нигерийце

Сегодня, 29 июля, московский художник Сергей Загаровский выложил в соцсетях картину, которая, по его словам, оказалась навеяна резонансным уголовным делом, главным героем которого является нигериец Осиа Айо.

Напомним, новость об этом криминальном событии появилась 31 декабря 2018 года. В тот вечер в столичный отдел полиции в Уфе обратилась 41-летняя уфимка, которая заявила, что в ее квартиру ворвался незнакомый чернокожий мужчина, который изнасиловал ее и украл пять с половиной тысяч рублей и четыре мобильных телефона. По подозрению в совершении этих преступлений вскоре был задержан 23-летний уроженец Нигерии. С тех пор парень находится в СИЗО, где ему, конечно же, приходится нелегко.

По словам адвоката Рамиля Гизатуллина, следствие ведется с очевидными нарушениями, начиная с момента задержания Осиа. По поводу них адвокат постоянно подает жалобы, однако надзорные и контролирующие органы на его сигналы не реагируют. Мы рассказывали об этой истории подробно ранее.

- Я связался через соцсети с художником Сергею Загаровским и рассказал ему историю Осиа, она его взволновала, и Сергей представил свое видение ситуации. Он – очень творческая личность, рисовал портреты многих актеров, - рассказал Медиакорсети Рамиль Гизатуллин.

Художник изобразил слепую Фемиду, помыкающую трехглавым псом Цербером, головы которого – это МВД, следком и прокуратура. Чудовище заодно со змеей, под которой подразумевается проститутка, нападают на беззащитного чернокожего человека.

- С 30 мая в республиканском СКР находится рапорт о возможном фальсификации доказательств со стороны следователя, но... воз и ныне там. А вот дело африканца они упорно пытаются направить в суд для... принятия законного решения, - говорится в сопроводительном тексте.

Назвать картину решили по-английски, чтобы посыл был понятен и россиянам и иностранцам: «We are glad to eat you» (в переводе на русский «Мы рады съесть тебя»).

Художник отметил также, что когда он уже заканчивал картину, в минувшие выходные состоялись протестные митинги в Москве, многие участники которых были задержаны полицейским спецназом. После этих событий картина для Сергея Загаровского стала приобретать гораздо более широкий смысл, как протест против несправедливого отношения представителей власти ко всем гражданам.

Кстати, сегодня в Октябрьском районном суде Уфы сегодня должно состояться заседание по поводу продления срока ареста Осиа Айо.