«Не задумываясь, буду прощаться»: Радий Хабиров пригрозил главам районов

Сегодня, 29 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров сообщил, что главы администраций районов, которые при проведении благоустройства на подконтрольных им территориях допустят нарушения, будут уволены.

Пристальное внимание Хабирова привлекло сообщение министра ЖКХ, по совместительству и.о. вице-премьера правительства Бориса Беляева о неудовлетворительном проведении благоустроительных работ возле одного из подъездов дома №6 по улице Карла Маркса в городе Давлеканово. Он обратил внимание, что выходящий из подъезда человек упирается в бордюр высотой более 20 см.

- Вот эта нашлёпка – это типа для инвалидов, доступная среда, - сказал Хабиров.

Врио главы региона засомневался, что главы администраций действительно уделяют должное внимание проблеме формирования комфортной городской среды. Он отметил, что жители Давлеканово подтвердили: чиновники с ними не обсуждали вопросы благоустройства.

По поручению Радия Хабирова теперь главы районов будут получать финансирование по всем программам благоустройства только после того, как министерство ЖКХ РБ проведет проверку. Он уточнил, что ближайшее время главы администраций получат соответствующий регламент выплат.

- Если этот регламент будет вами односторонне нарушен и я это установлю, не задумываясь, буду с каждым из вас прощаться, - подчеркнул глава региона.