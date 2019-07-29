Мосгорсуд оставил основателя Антипинского НПЗ Мазурова под стражей

Арест Мазурова состоялся 13 июля в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает Newsnn.ru. Инициаторами возбуждения уголовного преследования выступили Антипинский НПЗ и Сбербанк. Согласно материалам следствия общий ущерб от мошеннических действий Мазурова оценивается в 29 миллионов долларов. Кроме того, Сбербанк предоставил заводу заем на сумму в 2,9 миллиарда долларов, где обвиняемый выступает в качестве поручителя. Примечательно, что бывший генеральный директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко назначил себе премию в размере 10 миллионов долларов, а теперь пытается требовать эти средства у завода, плюс два два миллиона долларов в качестве штрафов и пеней.

Лисовиченко руководил Антипинским НПЗ в период с 2004 года по 13 ноября прошлого года. Согласно его иску в 2008 году совет директоров постановил вывести завод на переработку 7,5 миллиона тонн нефти в год в период до второго квартала 2014 года. К январю 2015 года объем должен был составить девять миллионов тонн. В рамках этого совет директоров обещал Лисовиченко премию в размере 10 миллионов долларов, которых он не может добиться с 2018 года. По его словам, на заводе отказываются от исполнения постановления, хотя расчет он должен был получить до 15 ноября 2018 года. Кроме того, свой иск Лисовиченко подкрепил копией протокола совета директоров за 2008 год, а также приказом о премии. Так, копия протокола содержит производственные результаты за 2014-2015 годы, однако на тот момент четких нормативов установлено не было. Кроме того, существует информация, что Лисовиченко самостоятельно подписал приказ о назначении себе крупной премии ровно за день до увольнения. О том, была ли подпись Мазурова в документе, неизвестно. С 18 июля текущего года Лисовиченко объявлен в розыск в связи с подозрениями в превышении полномочий. Партнер BMS Law Firm Денис Фролов подчеркнул, что уголовное преследование не означает того факта, что завод не должен исполнять перед ним обязательства по договорам. Но если по данному делу представят сфальсифицированное доказательство, то заинтересованная сторона должна сделать заявление о наличии подлога, а суду будет необходимо провести экспертизу.