Владелец бренда пятизвездочного отеля Crowne Plaza в Уфе объявил об уходе из России

В Уфе бренд представлен единственным пятизвездочным отелем в республике — Crowne Plaza. Компания InterContinental Hotels Group в начале военной спецоперации на Украине объявила о сокращении бизнеса в России, в частности, компания отказалась от новых инвестиций, открытия новых отелей, также был закрыт корпоративный офис в Москве.
В сообщении на сайте InterContinental Hotels Group говорится, что компания находится в процессе прекращения всех операций на в России «в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также с постоянными новыми вызовами и проблемами».
В отеле Crowne Plaza в Уфе корреспонденту Mkset сообщили, что не владеют информацией о происходящем.
Напомним, что отель Crowne Plaza работает в Уфе с2019 года.