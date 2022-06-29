Владелец бренда пятизвездочного отеля Crowne Plaza в Уфе объявил об уходе из России

Владелец бренда пятизвездочного отеля Crowne Plaza в Уфе объявил об уходе из России
Владелец бренда пятизвездочного отеля Crowne Plaza в Уфе объявил об уходе из России
Сегодня, 08:41ОбществоФото: 101hotels.com
Официальное заявление о прекращении деятельности InterContinental Hotels Group в России было опубликовано на сайте компании.

В Уфе бренд представлен единственным пятизвездочным отелем в республике — Crowne Plaza. Компания InterContinental Hotels Group в начале военной спецоперации на Украине объявила о сокращении бизнеса в России, в частности, компания отказалась от новых инвестиций, открытия новых отелей, также был закрыт корпоративный офис в Москве.

В сообщении на сайте InterContinental Hotels Group говорится, что компания находится в процессе прекращения всех операций на в России «в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также с постоянными новыми вызовами и проблемами».

В отеле Crowne Plaza в Уфе корреспонденту Mkset сообщили, что не владеют информацией о происходящем.

Напомним, что отель Crowne Plaza работает в Уфе с2019 года.

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