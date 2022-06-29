В России планируют разработать единый для всех школ образовательный стандарт

В России планируют разработать единый для всех школ образовательный стандарт
В России планируют разработать единый для всех школ образовательный стандарт
Сегодня, 21:50ОбществоФото: pxhere.com
Новый стандарт в сфере образования планируют внедрить в России. Основная цель — создание единой и удобной учебно-методической базы.

Госдума планирует внести соответствующие поправки в Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», пишут «Народные Новости». В документе будет зафиксирована единая образовательная программа и стандарт учебников для всех российских школ.

В ходе своего выступления на платформе МИА «Россия сегодня», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что одной из главных ценностей российского образования является его фундаментальность. Она отметила, что внедрение «золотого стандарта» в области образования поможет упростить учебный процесс учителям и учащимся, а также облегчит жизнь родителям. Единая модель обучения создаст понятный для всех образовательный маршрут и сократит в школах бюрократическую нагрузку, добавила Казакова.

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