В России планируют разработать единый для всех школ образовательный стандарт

В ходе своего выступления на платформе МИА «Россия сегодня», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что одной из главных ценностей российского образования является его фундаментальность. Она отметила, что внедрение «золотого стандарта» в области образования поможет упростить учебный процесс учителям и учащимся, а также облегчит жизнь родителям. Единая модель обучения создаст понятный для всех образовательный маршрут и сократит в школах бюрократическую нагрузку, добавила Казакова.