В Башкирии приставы заставили 15 человек пройти флюорографию

В Дюртюлинском районе приставы по решению суда обязали пройти 15 человек флюорографическое обследование.
Как уточняет пресс-служба Управления ФССП по РБ, с начала 2022 года обязали пройти медобследование 30 граждан, большая часть которых находится в группе риска по причине злоупотребления наркотическими веществами и алкоголем.
Так, еще восьми гражданам требование было направлено в исправительные учреждения, где они отбывают свое наказание. В отношении оставшихся граждан ведутся розыскные мероприятия.
Подчеркивается, что уклонение от обследований может повлечь за собой переход болезни в открытую форму.