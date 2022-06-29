В Башкирии приставы заставили 15 человек пройти флюорографию

В Башкирии приставы заставили 15 человек пройти флюорографию
В Башкирии приставы заставили 15 человек пройти флюорографию
Сегодня, 16:22ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Жители Дюртюлинского района находились в группе риска по заболеваемости туберкулезом, сообщает пресс-служба Управления ФССП по Башкирии.

В Дюртюлинском районе приставы по решению суда обязали пройти 15 человек флюорографическое обследование.

Как уточняет пресс-служба Управления ФССП по РБ, с начала 2022 года обязали пройти медобследование 30 граждан, большая часть которых находится в группе риска по причине злоупотребления наркотическими веществами и алкоголем.

Так, еще восьми гражданам требование было направлено в исправительные учреждения, где они отбывают свое наказание. В отношении оставшихся граждан ведутся розыскные мероприятия.

Подчеркивается, что уклонение от обследований может повлечь за собой переход болезни в открытую форму.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы