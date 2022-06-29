В Башкирии при поддержке «Единой России» организовано обучение робототехнике в школах

В Башкирии при поддержке «Единой России» организовано обучение робототехнике в школах
В Башкирии при поддержке «Единой России» организовано обучение робототехнике в школах
Сегодня, 15:32Общество
Обучение робототехнике в сельских школах школах Башкирии организовала учительница из Нефтекамска Лилия Батыршина.

В Башкирии при поддержке «Единой России» организовано обучение робототехнике в школах. Предполагается, что уроки пройдут 200 школьников из отдаленных школ Башкирии. Об этом сообщила первый замруководителя Центрального исполкома «Единой России» Наталья Орлова, представляющая регион в Госдуме. По ее словам, развитию цифровых сервисов партия уделяет «пристально внимание», в частности был создан профильный партпроект.

— Крайне важно давать поддержку именно ИТ-проектам школьников и студентов — у них самая высокая мотивация и интерес. Они быстро усваивают новую информацию и в целом погружены в самые последние изменения в этой сфере. Надеемся, обучение роботехнике станет стимулом для дальнейшего развития цифровой среды Башкирии», — рассказывает Наталья Орлова.

Как отметил руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев, в ближайшее время обучение робототехнике пройдет еще в четырех населенных пунктах республики. По его мнению, уроки робототехнике — вклад в будущее детей.

— Мы предоставили ребятам двух роботов. С их помощью дети развивают навыки программирования в игровой форме. Мы даем возможность получить развитие в самых востребованных сегодня отраслях, за которыми стоит будущее, Вячеслав Сатаев.

Так, автор проекта Лилия Батыршина уже провела занятия в таких селах как Новокабаново, Куяново, Никольском и Новонагвево. Запрос на проведение занятий продолжает поступать, запланировано обучение и в Нефтекамске.

— Многие дети приходят на урок и сначала просто смотрят. В одной из школ интерес у детей был такой, что пришлось на месте организовать вторую группу и провести дополнительные занятия. Дети разделяются на команды, с большим удовольствием играют и при этом получают новые знания, Лилия Батыршина.

В Уфе в конце апреля прошел республиканский молодежный фестиваль «Инсайт успеха», который объединил два крупных молодежных форума Башкортостана — «Территория роста» и «Смарт-Тау». Участие в конкурсе приняли Наталья Орлова и Вячеслав Сатеев. Теоретический и практический курс по социальному проектированию прошли 200 молодых людей. По итогам презентаций своих идей и разработок команды получили гранты и призы. Трём лучшим айти-командам предоставлена возможность для бесплатной профессиональной разработке сайтов, которые специально создаются для продвижения проектов-победителей.

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