В Башкирии при поддержке «Единой России» организовано обучение робототехнике в школах

— Многие дети приходят на урок и сначала просто смотрят. В одной из школ интерес у детей был такой, что пришлось на месте организовать вторую группу и провести дополнительные занятия. Дети разделяются на команды, с большим удовольствием играют и при этом получают новые знания, Лилия Батыршина.