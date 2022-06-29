В Башкирии новым и. о. главы администрации Кугарчинского района стал Марат Искужин

Сообщается, что должность Искужин занял в соответствии с решением Совета района. При этом районный совет также объявил конкурс на замещение должности главы администрации. Как гласит из решение Совета, опубликованного ранее на сайте администрации Кугарчинского района, приём документов пройдет с 4 по 8 июля, на 15 июля запланировано заседание комиссии по допуску кандидатов к конкурсу, а 22 июля состоится отбор.