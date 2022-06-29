В Башкирии новым и. о. главы администрации Кугарчинского района стал Марат Искужин

В Башкирии новым и. о. главы администрации Кугарчинского района стал Марат Искужин
В Башкирии новым и. о. главы администрации Кугарчинского района стал Марат Искужин
Сегодня, 21:26ОбществоАзамат НуховФото: Администрация Кугарчинского района
О назначении на должность исполняющего обязанности главы администрации Марата Искужина сообщили сегодня в пресс-службе администрации Кугарчинского района

С сегодняшнего дня на должность исполняющего обязанности главы администрации Кугарчинского района вступил Марат Искужин. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Сообщается, что должность Искужин занял в соответствии с решением Совета района. При этом районный совет также объявил конкурс на замещение должности главы администрации. Как гласит из решение Совета, опубликованного ранее на сайте администрации Кугарчинского района, приём документов пройдет с 4 по 8 июля, на 15 июля запланировано заседание комиссии по допуску кандидатов к конкурсу, а 22 июля состоится отбор.

По информации из открытых источников, ранее Марат Искужин занимал должность руководителя в районном филиале компании АО «Башкиравтодор» — Кугарчинское дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ)

В свою очередь, бывший временно исполнявший обязанности главы администрации Азамат Сайфуллин пожелал Искужину успехов в решении поставленных задач и доброй службы на благо жителей Кугарчинского района.

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