Уфа получит 85 новых автобусов в следующие два года

Напомним, данный национальный проект стартовал в 2019 году. Одна из главных задач, которую поставил перед дорожниками глава государства — создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры. Сегодня нацпроект реализуется в 84 регионах страны и продлен до 2030 года включительно.