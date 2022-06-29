Уфа получит 85 новых автобусов в следующие два года

Всего комиссия федерального ведомства рассмотрела 44 заявки от регионов. Эксперты оценивали уровень развития общественного транспорта в городах: наличие бесконтактных систем оплаты проезда, выделенных полос для движения общественного транспорта, утвержденных документов транспортного планирования, соблюдение расписания и другие показатели. Уфа вошла в число участников-финалистов и в 2023–2024 годах получит новые автобусы
Оператором программы поставок общественного транспорта является АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Автобусы будут приобретаться с существенной скидкой с применением механизма льготного лизинга.
Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Булушев, программа реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Здесь большое внимание уделяется не только приведению в нормативное состояние дорожной сети страны, но и обновлению общественного транспорта.
Автобусы, которые поступят в Уфу, будут оборудованы в соответствии с современными требованиями, с учетом потребностей маломобильных граждан. Весь транспорт, поступающий в регионы по нацпроекту ― экологичный.
В итоге программа будет реализована в 21 городской агломерации. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено десять миллиардов рублей.
Кроме того, прорабатывается инвестпроект, предусматривающий привлечение средств ФНБ в размере 44 млрд рублей. Это позволит в 2022–2024 годах поставить в регионы на условиях некоммерческого лизинга 2 654 транспортных средства, сообщает пресс-служба правительства РБ.
Напомним, данный национальный проект стартовал в 2019 году. Одна из главных задач, которую поставил перед дорожниками глава государства — создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры. Сегодня нацпроект реализуется в 84 регионах страны и продлен до 2030 года включительно.