Первые упоминания о возникновении поселений вольных донских казаков на территории станицы Клетской относятся к ХVII веку. В 1614 году упоминается «Старый городок», который находился на правом берегу Дона в луговой местности неподалеку от русла реки. Как гласит предание, во время весеннего половодья население для сохранения имущества сооружало из леса высокие «клетки», делало на них помосты и во время разлива в них складывало свое имущество. Отсюда, по одной из версий, могло пойти название станицы Клетской. Из-за половодий в 1750 году городок переместился на гористое место, а в 1808 году станица была перенесена еще раз, теперь уже на нынешнее место.