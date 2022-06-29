«Обесцвеченный» кефир обнаружили в одном из супермаркетов в Уфе

Как сообщили Mkset в отделе маркетинга компании, дизайн упаковки действительно пришлось изменить. Связано это, по словам представителя, с перебоями в производстве упаковочных материалов. При этом в компании отмечают, что данная мера носит временный характер, и выражают надежду на скорейшее возвращение привычного потребителю дизайна.