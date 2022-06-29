«Обесцвеченный» кефир обнаружили в одном из супермаркетов в Уфе

Читатели Mkset поделились фотографиями из одного из уфимских супермаркетов. Внимание их привлёк тот факт, что упаковка кефира вместо привычной бело-зелёной стала коричневой, а нарисованный в верхней части логотип сменился наклейкой.
Чтобы узнать, с чем связаны столь резкие изменения в дизайне молочной продукции, корреспондент Mkset обратился к производителю ООО «Уфагормолзавод».
Как сообщили Mkset в отделе маркетинга компании, дизайн упаковки действительно пришлось изменить. Связано это, по словам представителя, с перебоями в производстве упаковочных материалов. При этом в компании отмечают, что данная мера носит временный характер, и выражают надежду на скорейшее возвращение привычного потребителю дизайна.
Отметим, что производители упаковок сообщали о возможных изменениях в дизайне таких продуктов, как соки, йогурты, морс и вино несколькими месяцами ранее. Причиной этому послужили антироссийские санкции, из-за которых в России начались проблемы с поставками картона, красок и прочей полиграфической продукции, использовавшейся ранее в производстве.