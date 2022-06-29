«Обесцвеченный» кефир обнаружили в одном из супермаркетов в Уфе

«Обесцвеченный» кефир обнаружили в одном из супермаркетов в Уфе
«Обесцвеченный» кефир обнаружили в одном из супермаркетов в Уфе
Сегодня, 16:55ОбществоАзамат НуховФото: Николай Русанов / 1MI
Фотографиями упаковки молочной продукции в обновлённом аскетичном дизайне поделились читатели Mkset

Читатели Mkset поделились фотографиями из одного из уфимских супермаркетов. Внимание их привлёк тот факт, что упаковка кефира вместо привычной бело-зелёной стала коричневой, а нарисованный в верхней части логотип сменился наклейкой.

Чтобы узнать, с чем связаны столь резкие изменения в дизайне молочной продукции, корреспондент Mkset обратился к производителю ООО «Уфагормолзавод».

Вот так выглядит обновленный минималистичный дизайн упаковки кефира от уфимского производителя
Фото: Mkset.ru

Как сообщили Mkset в отделе маркетинга компании, дизайн упаковки действительно пришлось изменить. Связано это, по словам представителя, с перебоями в производстве упаковочных материалов. При этом в компании отмечают, что данная мера носит временный характер, и выражают надежду на скорейшее возвращение привычного потребителю дизайна.

Отметим, что производители упаковок сообщали о возможных изменениях в дизайне таких продуктов, как соки, йогурты, морс и вино несколькими месяцами ранее. Причиной этому послужили антироссийские санкции, из-за которых в России начались проблемы с поставками картона, красок и прочей полиграфической продукции, использовавшейся ранее в производстве.

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