Минеева поддержала закон о легализации параллельного импорта

Отмечается, что такой механизм применяется для наполнения рынка РФ оригинальными и необходимыми товарами. Однако для защиты исключительных прав могут применяться меры не только гражданско-правовой, но также уголовной и административной ответственности. Вместе с тем теперь закон устанавливает, что не является нарушением использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах из утвержденного правительством перечня, и средств индивидуализации таких товаров.