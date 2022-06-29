Минеева поддержала закон о легализации параллельного импорта

По словам Минеевой, документ призван освободить от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности за ввоз в страну оригинальной иностранной продукции без согласия правообладателей. Об этом пишет vostokmedia.com.
«Это поможет наполнить рынок оригинальными и необходимыми товарами для самых разных областей. Покупатель продукции будет приобретать ее за границей, где товар был введен в оборот с согласия правообладателя, а затем обеспечивать ввоз в Россию», — добавила она.
Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон наделяет Правительство РФ правом определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав.
Отмечается, что такой механизм применяется для наполнения рынка РФ оригинальными и необходимыми товарами. Однако для защиты исключительных прав могут применяться меры не только гражданско-правовой, но также уголовной и административной ответственности. Вместе с тем теперь закон устанавливает, что не является нарушением использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах из утвержденного правительством перечня, и средств индивидуализации таких товаров.
По словам первого заместителя главы Минэкономразвития Ильи Торосова, подобная мера позволит защитить от ответственности тех, кто ввозит товары по параллельному импорту.
Так, в перечень товаров для параллельного импорта, которые ранее опубликовал Минпромторг, вошли более пятидесяти категорий. В список попали устройства компании Apple и Samsung, Sony, бытовая техника Siemens, Dyson, игровые приставки XBox, PlayStation, а также автомобили Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Toyota и другие товары. Актуализировать список будут раз в квартал или два месяца.
В конце марта Правительство РФ разрешило параллельный импорт для удовлетворения спроса на популярные зарубежные товары. Основной принцип, по которому товары включались в перечень, — прекращение поставок на рынок РФ.
При этом, как подчеркнули в Минпромторге, параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы.