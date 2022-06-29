Команда Минеевой приняла участие в фестивале TRUCKFEST 2022

Общественная приемная по вопросам развития грузового автотранспорта и межрегиональных грузоперевозок и команда омбудсмена по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяны Минеевой стали участниками международного фестиваля грузового транспорта TRUCKFEST 2022, который прошел 29 июня.

По теме «Меры поддержки бизнеса в сфере грузоперевозок» спикером выступила Екатерина Еремина, руководитель приемной, сообщает transsibinfo.com. В этом году в рамках легендарного международного фестиваля грузового транспорта TRUCKFEST впервые организовали дискуссионную площадку — TRUCK FORUM 2022. Инициатором ее создания выступил президент общероссийской общественной организации «Водители России» Олег Торош. В ситуации, которая сейчас сложилась на рынке грузоперевозок и логистики, необходимо обсуждать проблемы рынка и совместно искать эффективные решения. По этой причине дискуссия коснулась вопросов развития бизнеса в сфере грузоперевозок и логистики, обмена опытом и выстраивания диалога с представителями государственных ведомств, а также получения экспертных решений по управлению процессами, результатов исследований и аналитики. Выступить в рамках дискуссии пригласили спикеров: замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры МО Виталия Резанова, главу экспертного центра «Движение без опасности», члена общественного совета при Министерстве транспорта РФ Вадима Мельникова, председателя АНО «Безопасность на транспорте» Александра Старовойтова, председателя Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Республики Беларусь Екатерину Станкевич, директора по развитию компании «Грузовичкоф XXL» Алексея Соболькова, председателя правления Союза автосервисов Александра Пахомова, гендиректора Института логистики и управления цепями поставок Игоря Прохина, главу управления ресурсами платформы Monopoly.Online Виктора Стройкова и других представителей компаний-грузовладельцев, логистических операторов и транспортных компаний, представителей цифровых сервисов для логистики и управления цепями поставок. Итогом форума станет создание протокола, который представят главе управления внутренней политики Российской Федерации.

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