Иностранцы пожаловались на проблемы с оплатой входного билета на озера в Соль-Илецке

«Это просто ужас. Мы только приехали из Соль-Илецка. Два дня не могли пройти на озера, так как у нас нет российских карт. Без них вы никак не пройдёте, наличные не берут. Россияне не помогают приезжим, отказываются проводить операции по их карточке, но с нашими деньгами. В общем, тысячу раз подумайте, ехать ли туда. Просто будете стоять у прохода», — пожаловалась казахстанка Гульнар Айбекова.