Иностранцы пожаловались на проблемы с оплатой входного билета на озера в Соль-Илецке

Иностранцы пожаловались на проблемы с оплатой входного билета на озера в Соль-Илецке
Иностранцы пожаловались на проблемы с оплатой входного билета на озера в Соль-Илецке
Сегодня, 11:35ОбществоНаталья БалыковаФото: Vk/Соль-Илецк. Блог не Блогера
Граждане Казахстана сообщают, что их банковские карты не работают.

Соль-Илецкий городской округ граничит с Казахстаном. Поэтому жители приграничных районов — частые гости на соленых озерах. В этом году они столкнулись с серьезной проблемой — карты, выпущенные казахстанскими банками, не работают на территории курорта.

Наличными деньгами в этом году расплатиться за вход нельзя — билеты можно купить в электронных терминалах-кассах у самого курорта, оплатить на сайте или в мобильном приложении. Отдыхающие «выкручиваются» как могут. Некоторым помогают россияне, которые проводят операции по своим картам. Однако такой способ пройти на территорию курорта работает не всегда.

Видео:Vk/Соль-Илецк. Блог не Блогера

«Это просто ужас. Мы только приехали из Соль-Илецка. Два дня не могли пройти на озера, так как у нас нет российских карт. Без них вы никак не пройдёте, наличные не берут. Россияне не помогают приезжим, отказываются проводить операции по их карточке, но с нашими деньгами. В общем, тысячу раз подумайте, ехать ли туда. Просто будете стоять у прохода», — пожаловалась казахстанка Гульнар Айбекова.

Она также отметила прохладное отношение руководства к отдыхающим, отсутствие сервиса и высокие цены.

Невозможность расплатиться наличными не радует и некоторых россиян. Они отмечают, что отказ принимать деньги противоречит федеральному законодательству.

Уже успевшие отдохнуть в Соль-Илецке россияне отмечают, что курорт пока еще не работает в полную силу. Так, пока не открылись все кафе на территории, работают лишь несколько заведений.

В первые дни после открытия курорта на центральном входе произошла давка из-за сбоя в работе терминалов оплаты. Между сотрудниками администрации и пришедшими на озера людьми произошел конфликт, решать который пришлось с помощью сотрудников правоохранительных органов. Сейчас отдыхающих на соленых озерах не так много, отмечается в блоге «Соль-Илецк. Блог не Блогера». Вместе с тем пока еще остается закрытым третий вход на территорию курорта. Вероятно, он начнет работать в пик сезона, в июле, когда приток посетителей станет более серьезным.

Цены на местном рынке примерно такие же, как в Башкирии: арбузы продают за 40 рублей за килограмм, помидоры — от 80 до 170 рублей, полулитровый стаканчик клубники стоит 100 рублей, вишни — 50. Там же можно приобрести одежду и местные сувениры: куски каменной соли, оренбургский пуховые платки (цены — от 700 рублей) и продукты.

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