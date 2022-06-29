Иностранцы пожаловались на проблемы с оплатой входного билета на озера в Соль-Илецке

Соль-Илецкий городской округ граничит с Казахстаном. Поэтому жители приграничных районов — частые гости на соленых озерах. В этом году они столкнулись с серьезной проблемой — карты, выпущенные казахстанскими банками, не работают на территории курорта.
Наличными деньгами в этом году расплатиться за вход нельзя — билеты можно купить в электронных терминалах-кассах у самого курорта, оплатить на сайте или в мобильном приложении. Отдыхающие «выкручиваются» как могут. Некоторым помогают россияне, которые проводят операции по своим картам. Однако такой способ пройти на территорию курорта работает не всегда.
«Это просто ужас. Мы только приехали из Соль-Илецка. Два дня не могли пройти на озера, так как у нас нет российских карт. Без них вы никак не пройдёте, наличные не берут. Россияне не помогают приезжим, отказываются проводить операции по их карточке, но с нашими деньгами. В общем, тысячу раз подумайте, ехать ли туда. Просто будете стоять у прохода», — пожаловалась казахстанка Гульнар Айбекова.
Она также отметила прохладное отношение руководства к отдыхающим, отсутствие сервиса и высокие цены.
Невозможность расплатиться наличными не радует и некоторых россиян. Они отмечают, что отказ принимать деньги противоречит федеральному законодательству.
Уже успевшие отдохнуть в Соль-Илецке россияне отмечают, что курорт пока еще не работает в полную силу. Так, пока не открылись все кафе на территории, работают лишь несколько заведений.
В первые дни после открытия курорта на центральном входе произошла давка из-за сбоя в работе терминалов оплаты. Между сотрудниками администрации и пришедшими на озера людьми произошел конфликт, решать который пришлось с помощью сотрудников правоохранительных органов. Сейчас отдыхающих на соленых озерах не так много, отмечается в блоге «Соль-Илецк. Блог не Блогера». Вместе с тем пока еще остается закрытым третий вход на территорию курорта. Вероятно, он начнет работать в пик сезона, в июле, когда приток посетителей станет более серьезным.
Цены на местном рынке примерно такие же, как в Башкирии: арбузы продают за 40 рублей за килограмм, помидоры — от 80 до 170 рублей, полулитровый стаканчик клубники стоит 100 рублей, вишни — 50. Там же можно приобрести одежду и местные сувениры: куски каменной соли, оренбургский пуховые платки (цены — от 700 рублей) и продукты.